Губерниев: «Спартак» может спасти только Черчесов»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отставке главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, который, по данным СМИ, может возглавить московский «Спартак».

Эксперт отметил, что если сербский специалист придет в столичный клуб, то получится шило на мыло.

«Думаю, что «Спартак» может спасти только Черчесов, а Абаскаля надо отправить дорогами Ивича. Если серб придет в «Спартак», это будет еще одно неправильное решение клуба», - приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Абаскаль может быть уволен в случае поражения «красно-белых» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России от «Оренбурга».