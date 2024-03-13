Радимов: «ЦСКА может побороться за тройку»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о шансах московского ЦСКА побороться за призовые места в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Армейцы» вполне могут побороться за тройку призеров. Особенно если «Краснодар» продолжит дальше так играть, а «красно-синие» продолжат набирать очки и не будут их терять», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
После 20 проведенных туров ЦСКА набрал 32 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова отстают от идущего третьим «Динамо» на шесть очков.
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