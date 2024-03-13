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Туфан Садыгов высказался об увольнении Ивича

13 Марта 2024 • 11:30 Комментировать

Бизнесмен Туфан Садыгов, который поддерживает «Химки», высказался об увольнении главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Функционер отметил, что сербским специалистом поступили несправедливо.

«Краснодар» является одним из примеров частного управления клубом, но это решение несправедливо. Оно ослабит клуб», - приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 12 марта, подмосковный клуб выбил «быков» из борьбы за титул в национальном Кубке, а журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что «Краснодар» может возглавить наставник «Химок» Андрей Талалаев.

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Химки Владимир Ивич Туфан Садыгов ещё теги
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