Колосков — об отставке Ивича: «Не знаю, как можно уволить такого тренера»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Напомним, сегодня, 13 марта, «Краснодар» официально объявил об уходе сербского специалиста, который возглавлял команду с января 2023 года.

По мнению Колоскова, руководство «быков» поступило неразумно, уволив Ивича, так как серб провёл хорошую работу в первой части сезона, благодаря которой «быки» на протяжении долгого времени возглавляли турнирную таблицу РПЛ.

«Краснодар» шёл на первом месте, благодаря Ивичу. Он собрал хорошую команду, которая играет в замечательный футбол. Не знаю, как можно уволить такого тренера», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Отметим, что на старте весенней части сезона «быки» проиграли два матча из трёх и успели вылететь из Кубка России.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко.