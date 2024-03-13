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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев досрочно назвал чемпиона России

13 Марта 2024 • 11:25 Комментировать

Ветеран московского «Спартака, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Для меня чемпионской гонки совершенно не существует, потому что «Зенит» сильнее всех. Интриги нет. «Зенит» - чемпион», - передает слова Ловчева Sport24.

По итогам 20 туров чемпионата России «Зенит» вернул себе лидерство в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака идут первыми с 40 баллами. На второй позиции располагается «Краснодар», а топ-3 замыкает московское «Динамо». Премьер-лига уходит на небольшую паузу в связи с матчами сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Евгений Ловчев
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