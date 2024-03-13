Ловчев досрочно назвал чемпиона России

Ветеран московского «Спартака, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Для меня чемпионской гонки совершенно не существует, потому что «Зенит» сильнее всех. Интриги нет. «Зенит» - чемпион», - передает слова Ловчева Sport24.

По итогам 20 туров чемпионата России «Зенит» вернул себе лидерство в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака идут первыми с 40 баллами. На второй позиции располагается «Краснодар», а топ-3 замыкает московское «Динамо». Премьер-лига уходит на небольшую паузу в связи с матчами сборной России.