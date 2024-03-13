Генич написал два слова после увольнения Ивича

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на новость об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Ну зачем…» - написал комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что Владимир занимал пост рулевого краснодарского коллектива с января прошлого года. В последнее время в прессе ходили слухи об интересе к Ивичу со стороны московского «Спартака».

После возобновления чемпионата России «быки» сыграли вничью с казанским «Рубином» (1:1) и потерпели поражение от «Ростова» (1:2). По итогам 20 туров Премьер-лиги «Краснодар» с 39 баллами находится на второй строчке в турнирной таблице.