Российский специалист Мурад Мусаев может вернуться в «Краснодар».

Как сообщает «РБ Спорт», 40-летний наставник провёл предварительные переговоры с руководством «быков» после матча 19-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» (1:1), и сам он готов возглавить команду до конца сезона.

Напомним, что сегодня, 13 марта, после вылета «Краснодара» из Кубка России в отставку был отправлен Владимир Ивич, который продержался на своем посту более одного года.

Последним клубом Мусаева был азербайджанский «Сабах», с которым он прекратил сотрудничество 1 февраля этого года.