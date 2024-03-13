«Краснодар» должен выплатить Ивичу 1,5 миллиона евро

Сегодня, 13 марта, было объявлено об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Стороны досрочно расторгли трудовое соглашение.

Согласно информации, опубликованной на страницах «Спорт-Экспресса», руководство российского клуба должно выплатить тренеру 1,5 миллиона евро в качестве компенсации. Контракт между клубом и Ивичем был рассчитан до конца 2024 года.

«Краснодар» неудачно начал весеннюю часть сезона в Российской премьер-лиге. Команда набрала всего одно очко в двух встречах. После 20 туров чемпионата страны «быки» с 39 баллами занимают второе место в турнирной таблице.