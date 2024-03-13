У «Краснодара» есть три кандидата на замену Ивичу, один из них – иностранец

«Краснодар» составил список из трёх кандидатов, которые могут заменить Владимира Ивича на посту главного тренера. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», один из претендентов на тренерский пост в стане «быков» является иностранцем. Имена кандидатов пока не сообщаются.

Напомним, после зимней паузы «Краснодар» под руководством Ивича не смог выиграть ни одного из трёх матчей. В Российской премьер-лиге команда сперва сыграла вничью с «Рубином», а затем проиграла «Ростову» и упустила лидерство в турнирной таблице. Вчера подопечные Ивича вылетели из Кубка России от подмосковных «Химок».