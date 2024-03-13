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У «Краснодара» есть три кандидата на замену Ивичу, один из них – иностранец эксклюзив

13 Марта 2024 • 11:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

«Краснодар» составил список из трёх кандидатов, которые могут заменить Владимира Ивича на посту главного тренера. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», один из претендентов на тренерский пост в стане «быков» является иностранцем. Имена кандидатов пока не сообщаются.

Напомним, после зимней паузы «Краснодар» под руководством Ивича не смог выиграть ни одного из трёх матчей. В Российской премьер-лиге команда сперва сыграла вничью с «Рубином», а затем проиграла «Ростову» и упустила лидерство в турнирной таблице. Вчера подопечные Ивича вылетели из Кубка России от подмосковных «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич

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