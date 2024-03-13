«Рубин» будет готовиться к матчу с «Ахматом» в Турции

«Рубин» будет готовиться к матчу 21-го тура РПЛ против «Ахмата» в Турции. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что «Рубин» отправился на краткосрочный сбор в Турцию, где и будет готовиться к возобновлению второй части текущего сезона.

Напомним, пауза в РПЛ продлится до конца нынешнего месяца. После 20 туров чемпионата России «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. От лидирующего «Зенита» казанцы сейчас отстают на 11 баллов.

Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится 30 марта в Казани. Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.