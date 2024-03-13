Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» будет готовиться к матчу с «Ахматом» в Турции

13 Марта 2024 • 10:58 Комментировать
Рубин
...
Ахмат
30.03 16:00

«Рубин» будет готовиться к матчу 21-го тура РПЛ против «Ахмата» в Турции. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что «Рубин» отправился на краткосрочный сбор в Турцию, где и будет готовиться к возобновлению второй части текущего сезона.

Напомним, пауза в РПЛ продлится до конца нынешнего месяца. После 20 туров чемпионата России «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. От лидирующего «Зенита» казанцы сейчас отстают на 11 баллов.

Матч «Рубин» — «Ахмат» состоится 30 марта в Казани. Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин

Новости по матчу

Сегодня, 13 Марта
09:13
Орещук высказался о будущем Рыбуса в «Рубине»
12 Марта
11:32
Григорян: «В матче с «Динамо» «Ахмат» был удивителен, они вряд ли будут бороться за выживание»
11 Марта
14:27
Агент Челиковича: «Ясмин получает удовольствие, играя в России»
10 Марта
14:04
Камилов: «Во второй части чемпионата «Ахмат» будет стараться подняться выше в таблице»
13:29
Агент Конате: «Предварительных соглашений по Мохамеду ни с кем не подписывали»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
11:18 · Россия. Премьер-лига
Генич написал два слова после увольнения Ивича
11:15 · Россия. Премьер-лига
Мусаев может возглавить «Краснодар» до конца сезона слухи
11:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «При Зареме в «Спартаке» не происходило того, что сейчас происходит»
11:12 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» должен выплатить Ивичу 1,5 миллиона евро 1
11:07 · Кубок России
Панченко высказался о победе над «Краснодаром»
10:58 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» будет готовиться к матчу с «Ахматом» в Турции
10:36 · Кубок России
Глебов – о матче против ЦСКА: «Особых моментов ни у нас, ни у них не было до гола»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Вахания назвал причину поражения от ЦСКА
10:27 · Кубок России
Дьяков поделился ожиданиями от кубкового матча между «Зенитом» и «Динамо»
10:25 · Кубок России
Терехов: «Победили «Краснодар» благодаря концентрации, самоотдаче и реализации своих моментов» эксклюзив
10:18 · Россия. Премьер-лига
Лукин: «Не мне судить, достойный ли Тороп преемник Акинфееву»
10:18 · Кубок России
Орещук: «Динамо» должно пройти «Зенит» в Кубке России
10:13 · Кубок России
Исаенко: «Своим голом доказал, что тоже мог играть в «Краснодаре» эксклюзив
09:58 · Россия. Премьер-лига
Обляков прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Нино — защитник высочайшего уровня, а Артуру нужен идеальный газон»
Все новости
Рекомендуем