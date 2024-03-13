«Краснодар» расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», - говорится в заявлении.

Напомним, что сербский специалист работал в краснодарской команде с зимы прошлого года. Под его руководством «быки» провели 48 игр, в которых одержали 27 побед.

Вчера, 12 марта, «Краснодар» выбыл из борьбы за Кубок России, уступив в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов «Химкам» (0:2), а также после возобновления сезона РПЛ они набрали одно очко и пустили питерский «Зенит» на первое место в турнирной таблице.