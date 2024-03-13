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Защитник «Ростова» Вахания назвал причину поражения от ЦСКА

13 Марта 2024 • 10:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о поражении от ЦСКА (0:2) в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Напомним, южане уступили «армейцам» по сумме двух встреч (1:3) и продолжат свою борьбу за титул в Пути регионов.

«Первый тайм в матче с ЦСКА у «Ростова» получился неплохим, но во втором стали совершать много необязательных ошибок. Поэтому и проиграли», — цитирует Ваханию «Чемпионат».

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 30 марта против «Динамо» в рамках 21-го тура чемпионата России. На сегодняшний день южане занимают 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 20 проведённых матчах.  

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