Обляков прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков высказался об ответном матче с «Ростовом» в рамках четвертьфинальной стадии Кубка России. Столичный клуб победил со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд соревнований.

«Создавали моменты и по делу во втором тайме выиграли. Мы бились до конца, сыграли сплочённо, на каждом участке поля каждый знал, что ему делать. Поэтому всё сложилось удачно», - рассказал футболист в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч ЦСКА сыграет в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. Соперником «армейского» коллектива будет «Сочи». Матч пройдет на стадионе «Фишт» в конце текущего месяца.