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Агент Аль-Аскалани рассказал, когда новичок «Ростова» сможет вернуться на поле

13 Марта 2024 • 09:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Харуна Абу, агент защитника «Ростова» Еяда Аль-Аскалани, рассказал о состоянии своего клиента, который пропустил первые матчи южан во второй части сезона из-за травмы.

«Аль-Аскалани пропустил пару матчей из-за небольшого повреждения. Ему требовалось время на восстановление. Совсем скоро он вернётся на поле», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Аль-Аскалани перешёл в «Ростов» минувшей зимой из клуба «Исмаили». В составе южан 19-летний египтянин дебютировать пока не успел.

После 20 туров РПЛ «Ростов» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 30 марта против «Динамо».

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Ростов Еяд Аль-Аскалани Харуна Абу ещё теги

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