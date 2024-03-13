Агент Аль-Аскалани рассказал, когда новичок «Ростова» сможет вернуться на поле

Харуна Абу, агент защитника «Ростова» Еяда Аль-Аскалани, рассказал о состоянии своего клиента, который пропустил первые матчи южан во второй части сезона из-за травмы.

«Аль-Аскалани пропустил пару матчей из-за небольшого повреждения. Ему требовалось время на восстановление. Совсем скоро он вернётся на поле», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Аль-Аскалани перешёл в «Ростов» минувшей зимой из клуба «Исмаили». В составе южан 19-летний египтянин дебютировать пока не успел.

После 20 туров РПЛ «Ростов» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 30 марта против «Динамо».