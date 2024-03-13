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Орещук высказался о будущем Рыбуса в «Рубине»

13 Марта 2024 • 09:13 Комментировать
Рубин
...
Ахмат
30.03 16:00

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался о будущем польского футболиста, чей контракт с казанским клубом рассчитан до лета нынешнего года.

«Футболист работает, тренируется. Какая сейчас с ним ситуация — надо задавать вопрос клубу. Если не будет играть в «Рубине», то есть ли варианты в России? Не знаю, посмотрим», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Напомним, Рыбус перешёл в «Рубин» летом прошлого года из «Спартака». Однако из-за травмы за казанцев защитник успел провести всего два матча, не отметившись в них результативными действиями.

После 20 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.

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