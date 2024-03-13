Сперцян высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Один из ведущих игроков «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Вся команда чувствует, что мы находимся в чемпионской гонке. Добавилось «Динамо»? Стало интереснее!» - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Краснодарский клуб неудачно начал вторую половину сезона Российской премьер-лиги. «Быки» набрали всего одно очко в двух встречах. После 20 туров чемпионата страны подопечные Владимира Ивича набрали 39 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Клуб отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко.