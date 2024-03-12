В «Химках» отреагировали на слухи, связывающие Талалаева и «Краснодар»

Туфан Садыгов, бизнесмен и инвестор подмосковных «Химок» отреагировал на вечерние слухи, которые отправляют главного тренера химчан Андрея Талалаева в кризисный «Краснодар».

«Впервые слышу, что «Краснодар» может пригласить Талалаева. Андрей Викторович сам принимает решение, по-моему, ему очень комфортно в «Химках». Конечно, мы хотим его сохранить - у нас долгосрочный проект», - говорит Садыгов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что 12 марта «Химки» сотворили сенсацию в Кубке России – клуб выбил из Пути регионов «Краснодар», всухую обыграв вторую команду РПЛ (2:0). В Мелбет-Первой лиге команда лидирует, занимая чистое первое место под руководством Талалаева.

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