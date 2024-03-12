Валерий Овчинников: «Юран – спартаковец по духу, хорошая кандидатура»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил Сергея Юрана как возможного преемника Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Назначать Черчесова или Карпина они побоятся. Иностранцы? Могут опять обжечься, нарваться на того, кто будет хуже Абаскаля. Я думаю, что Сергей Юран — хорошая кандидатура. Он — спартаковец по духу», - говорит Овчинников для Betonmobile.

Напомним, что «Спартак» под руководством Абаскаля набрал всего один балл по итогу первых двух весенних туров РПЛ. После минувших выходных вновь появились новости о том, что молодой испанец может быть уволен.

Юран и его «Пари НН» уверенно идут в середине турнирной таблицы Премьер-лиги.