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Валерий Овчинников: «Юран – спартаковец по духу, хорошая кандидатура»

12 Марта 2024 • 22:10 Комментировать (6)

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил Сергея Юрана как возможного преемника Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Назначать Черчесова или Карпина они побоятся. Иностранцы? Могут опять обжечься, нарваться на того, кто будет хуже Абаскаля. Я думаю, что Сергей Юран — хорошая кандидатура. Он — спартаковец по духу», - говорит Овчинников для Betonmobile.

Напомним, что «Спартак» под руководством Абаскаля набрал всего один балл по итогу первых двух весенних туров РПЛ. После минувших выходных вновь появились новости о том, что молодой испанец может быть уволен.

Юран и его «Пари НН» уверенно идут в середине турнирной таблицы Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Валерий Овчинников ещё теги
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Комментарии (6) Все комментарии
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Aclark
12 Марта 2024 в 23:49
Opiat etot vonuchi duh. Vsu ligu zavonial.
TEREX
12 Марта 2024 в 22:34
ну апеть пра дух загаварили..)) ни трогайти абласкаля..он тока начил энтат дух выветривать..))
ингерман
12 Марта 2024 в 22:40
ай та не бро оне без ентыва духу не могуть носиць гордае званье пыщэвик.. видь сам шпортаг работав у римлян хлебарезам и подняв вастанье патаму шта масла с хлебам вовримя не давезли.. такто-с.. )))
TEREX
12 Марта 2024 в 22:46
а ха ха ха..)) дык вот пачиму хрюндилей так назвали..))
ингерман
12 Марта 2024 в 22:46
ай паточняк бро.. )))
ингерман
12 Марта 2024 в 22:24
ай тожыть неплоха.. харошыи ынтрыжки и чесанье языков начнеца.. хе..
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