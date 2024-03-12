«Краснодар» нашел тренера, который может заменить на посту наставника команды Владимира Ивича.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, если Ивич покинет кубанский коллектив и возглавит «Спартак», то на его место «быки» рассматривают возможность приглашения действующего главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. При этом сообщается, что «Краснодар» не собирается увольнять Ивича.

Во вторник, 12 марта, «Краснодар» проиграл «Химкам» в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов и покинул турнир.

Контракт Ивича с «Краснодаром» рассчитан до конца текущего года.