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«Краснодар» нашёл замену Ивичу слухи

12 Марта 2024 • 21:46 Комментировать (4)
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

«Краснодар» нашел тренера, который может заменить на посту наставника команды Владимира Ивича.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, если Ивич покинет кубанский коллектив и возглавит «Спартак», то на его место «быки» рассматривают возможность приглашения действующего главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. При этом сообщается, что «Краснодар» не собирается увольнять Ивича.

Во вторник, 12 марта, «Краснодар» проиграл «Химкам» в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов и покинул турнир.

Контракт Ивича с «Краснодаром» рассчитан до конца текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Андрей Талалаев Владимир Ивич ещё теги

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Комментарии (4) Все комментарии
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ингерман
12 Марта 2024 в 22:05
ай бабалайка даже покручеи лысава-фезрука будит.. эх, павезец краснадыру.. кхе-кхе.. )))
TEREX
12 Марта 2024 в 22:14
та неее бро..)) туды ужэ абласкаль намылилси..)) гаварит защем мине аутсайдираф тренить..уш лушче лидираф взять пад апеку..и привить им ишпанский стиль..))
ингерман
12 Марта 2024 в 22:16
ай им в любом случАи павизет.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
12 Марта 2024 в 22:17
ну дык канэшна..)) патфартит
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