Губерниев уверен, что Черчесов – тот, кто нужен «Спартаку»

Дмитрий Губерниев, знаменитый спортивный комментатор и шоумен уверен, что московскому «Спартаку» необходим новый приход Станислава Черчесова на тренерский мостик. Более того, Станислав Саламович уже более полугода находится без работы.

«Думаю, следующий кандидат — Станислав Черчесов. Думаю, он вдохнет жизнь в команду. Прекрасный тренер и мотиватор отличный, харизматичный дядька, который соскучился по работе», - говорит Губерниев для телеканала «Матч ТВ»..

Напомним, что в июле 2023 года Черчесов покинул венгерский «Ференцварош» из-за провала в квалификации Лиги чемпионов.

Губерниев: «Я бы возглавил «Спартак», но некогда мне»