Хавбек «Краснодара» Кастаньо: «Ивич не говорил, почему я не играю»

Новичок «Краснодара» Кевин Кастаньо ответил на вопрос о своём игровом времени в команде.

«Тренер не говорил, почему я не играю. Когда он решит, что мне нужно выйти на поле, я всегда буду готов к этому. На тренировках я выкладываюсь на все сто», — цитирует Кастаньо «Чемпионат».

При этом футболист отметил, что перед возобновлением сезона у него был разговор с тренером, который сказал, что ему необходимо привыкнуть к погоде и новой лиге.

Напомним, 23-летний колумбиец присоединился к «Краснодару» минувшей зимой, перебравшись за 7,3 млн евро из мексиканского клуба «Крус Асуль».

После 20 туров «быки» идут на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 38 очков.