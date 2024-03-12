Балахнин считает, что «Краснодар» где-то недоработал на сборах

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о неудачных результатах «Краснодара» в последних матчах.

«Неудачи «Краснодара» связаны с подготовкой ко второй части сезона. Причины проблем нужно искать только в тренировочном процессе. Где-то недоработали», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

Напомним, в весенней части сезона «Краснодар» провел два матча в рамках РПЛ, в которых пополнил свою копилку всего на одно очко. Кроме того, 12 марта кубанский коллектив вылетел из розыгрыша Кубка России, проиграв в 1/4 финала «Химкам».

Следующим соперником «Краснодара» станет «Локомотив». Встреча между командами состоится в конце марта.