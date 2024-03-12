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Сперцян: «Плохой старт весны не надломит нас»

12 Марта 2024 • 21:12 Комментировать
Химки
2:0
Краснодар

Эдуард Сперцян, один из лидеров «Краснодара» высказался по поводу неудачного старта своей команды в весенней части сезона. А также заявил, что такие неудачи не поспособствуют психологическому надлому его команды.

«У нас балл отрыва от «Динамо», очко отставания от «Зенита» в РПЛ, чемпионская гонка не завершена и такой старт не надломит нас. Впереди пауза, мы подготовимся к возобновлению чемпионата», - уверен Сперцян в диалоге с «Матч ТВ».

Напомним, вечером 12 марта «Краснодар» всухую проиграл в гостях «Химкам». Из-за этого южане вылетели из Кубка России, так как матч состоялся в Пути регионов.

«Химки» сенсационно выбили «Краснодар» из Кубка России 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян

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