Сперцян вступился за Ивича

Один из лидеров «Краснодара», атакующий полузащитник Эдуард Сперцян вступился за главного тренера своей команды Владимира Ивича, которого некоторые эксперты уже успели проводить из «Краснодара». В любом случае, минувшее поражение от «Химок» в Кубке России и последующий вылет «быков» из турнира только подогревают слухи о возможном уходе сербского тренера. А в числе будущих мест работы Ивича называется московский «Спартак».

«Он наш тренер. То, что говорят, это слухи», - говорит Сперцян, отвечая на вопрос телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» в трёх первых матчах весны 2024 года в сезоне ещё ни разу не выиграл – два поражения и ничья.

Ивич продолжает тонуть