Деменко: «Никто не ожидал, что «Краснодар» проиграет «Химкам» именно по игре»

Бывший футболист «Краснодара», а ныне эксперт Максим Деменко оценил сенсационный вылет из Кубка России суперфиналиста минувшего сезона. Напомним, вечером вторника «Краснодар» проиграл всухую «Химкам» (0:2) на выезде в рамках Пути регионов Кубка.

«Никто не ожидал, что с «Химками» они проиграют именно по игре. Происходящее с «Краснодаром» сейчас объяснить тяжело. Но в команде есть проблема – это видно», - говорит Деменко «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в трёх матчах после возобновления сезона в России у «Краснодара» всего ничья и два поражения.

«Ребята в любом случае стараются, но «Химки» их переиграли», - заключил Деменко.