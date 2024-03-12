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​Легионеры ЦСКА хотят ездить на LADA

12 Марта 2024 • 20:57 Комментировать (1)

ЦСКА во вторник объявил о начале сотрудничества с брендом LADA. Как выяснилось, автомобиль уже хотят получить футболисты московской команды. Об этом рассказал Роман Бабаев, который в ЦСКА занимает пост генерального директора.

«От некоторых игроков основного состава, причём иностранцев, уже пришёл запрос о том, можно ли получить автомобиль», - слова Бабаева приводит «РИА Новости».

Сам Бабаев заявил о том, что он подумает о возможности пересесть на LADA тогда, когда наступит момент менять автомобиль.

Во вторник ЦСКА проводит кубковый матч против «Ростова». Следить за игрой можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев
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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
12 Марта 2024 в 21:39
ай.. у миня сасед в диревни прадаёт сваю ластачку ладу..)) ана как новая 1981 года выпуску..)) на ей на барту дажы краскай написана ЦЫЭСКА..как рас пайдЁт..)) забирити..он не дорага прадаЁт..))
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