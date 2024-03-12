​Легионеры ЦСКА хотят ездить на LADA

ЦСКА во вторник объявил о начале сотрудничества с брендом LADA. Как выяснилось, автомобиль уже хотят получить футболисты московской команды. Об этом рассказал Роман Бабаев, который в ЦСКА занимает пост генерального директора.

«От некоторых игроков основного состава, причём иностранцев, уже пришёл запрос о том, можно ли получить автомобиль», - слова Бабаева приводит «РИА Новости».

Сам Бабаев заявил о том, что он подумает о возможности пересесть на LADA тогда, когда наступит момент менять автомобиль.

Во вторник ЦСКА проводит кубковый матч против «Ростова». Следить за игрой можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.