Губерниев: «Краснодар» и Ивич явно не с пользой провели зиму»

Дмитрий Губерниев, знаменитый спортивный комментатор высказался по поводу последних неудач «Краснодара» и, в частности, главного тренера «быков» Владимира Ивича. Накануне 12 марта южане вылетели из РПЛ, проиграв «Химкам» (0:2).

«Вообще не понимаю, откуда возник Ивич во всех новостях про «Спартак». Он и «Краснодар» сильно разочаровывают, явно не с пользой провели зиму. Ничего путного не показывают, к сожалению», - делится Губерниев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что слухи ведутся и об отставке Гильермо Абаскаля из московского «Спартака». Поэтому Ивича некоторые источники приписывают в число возможных кандидатов на место наставника «Спартака».

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