​Мостовой: «Зачем Ивича увольнять?»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о возможной отставке Владимира Ивича с поста рулевого «Краснодара».

Во вторник «Краснодар» проиграл «Химкам» и завершил выступление в Кубке России. Ранее «быки» потеряли лидерство в чемпионате.

Мостовой не согласен с тем, что «Краснодар» должен расставаться с Ивичем после трёх весенних матчей.

«Зачем Ивича увольнять? Команда идёт на втором месте, всё нормально. Ну вылетели из Кубка. В том году многие вылетели, а некоторые и по два раза», - цитирует Мостового Metaratings.

Мостовой также указал на успехи «Краснодара» в первой части сезона и отметил, что не видит причин для увольнения Ивича.

Ивич заявил о готовности к увольнению из «Краснодара»

«Краснодар» не выиграл ни одного из трёх весенних матчей