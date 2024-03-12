Червиченко: Может, «Краснодар» поверил в себя

Футбольный функционер Андрей Червиченко поделился комментарием о последних результатах «Краснодара».

12 марта подопечные Владимира Ивича проиграли на выезде «Химкам» (0:2) и вылетели из розыгрыша Кубка России. Ранее команда набрала всего одно очко в двух матчах РПЛ.

«Не знаю, что происходит в «Краснодаре». Может, поверили в себя. Надо встряхнуть команду — так можно и без тройки остаться», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

При этом специалист считает, что Ивич контролирует ситуацию, просто иногда случаются такие моменты, когда у твоей команды не залетает ничего, а у соперника залетает все.

На данный момент «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на один зачетный балл.