​«Краснодар» не выиграл ни одного из трёх весенних матчей

Вторая часть сезона началась для «Краснодара» плохо. Команда Владимира Ивича провела три матча и не выиграла ни одного из них. Результаты приводим ниже:

«Краснодар» - «Рубин» 1:1 (РПЛ);

«Ростов» - «Краснодар» 2:1 (РПЛ);

«Химки» - «Краснодар» 2:0 (Кубок России).

«Краснодар» на минувших выходных потерял лидерство в Премьер-лиге, пропустив на вершину турнирной таблицы «Зенит». А теперь команда Ивича вылетела из национального кубка.

Следующий матч «Краснодар» проведёт через две с половиной недели – против «Локомотива» на поле соперника в двадцать первом туре РПЛ.