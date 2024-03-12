​Гендиректор ЦСКА рассмотрит возможность пересесть на LADA

ЦСКА начал сотрудничать с LADA, о чём было объявлено во вторник. Роман Бабаев, который в московском клубе занимает пост генерального директора, ответил на вопрос, будет ли он теперь ездить на LADA.

«Пока мой автомобиль меня полностью устраивает. Но когда настанет время его менять, я рассмотрю такую возможность. Единственное, хотелось бы большой, семейный автомобиль», - цитирует Бабаева Sport24.

Во вторник ЦСКА проведёт матч против «Ростова» в Кубке России. Следить за этой игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на страницах LiveResult.

Отметим, что ЦСКА сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.