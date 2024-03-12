Агент эль-Аскалани рассказал о здоровье новичка «Ростова»

Харуна Абу, агент новичка линии обороны «Ростова» Эяда эль-Аскалани рассказал о состоянии своего клиента. Напомним, что 19-летний игрок перебрался на берега Дона в минувшем феврале.

«Он не участвовал в паре матчей из-за небольшой травмы. Ему потребовалось время, чтобы восстановиться, но очень скоро он вернется», - приводит слова Абу портал Sport24.

«Ростов» ударно стартовал в весенней части РПЛ. Команда Валерия Карпина обыграла сначала «Крылья Советов» (2:0) дома, а потом также дома расправилась с «Краснодаром» (2:1) с верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги. Сейчас у дончан в копилке 27 баллов.