​Абаскаль нарушил молчание на фоне слухов об увольнении из «Спартака»

Гильермо Абаскаль сделал публикацию в одном из мессенджеров. Публикация представляет собой фото стада овец, где по центру находится собака в овечьей шкуре. Это фото сопровождено текстом с философским смыслом.

«Волк. Пёс может притвориться волком, но всегда будет оставаться псом. Не забывайте об этом», - написал Абаскаль.

После поражения «Спартака» от «Факела» (0:2) появилась информация о том, что в скором времени Гильермо Абаскаля могут уволить из «Спартака». В московском клубе испанец работает с лета 2022 года.

Прямо сейчас «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.