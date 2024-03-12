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​ЦСКА начал сотрудничать с LADA

12 Марта 2024 • 19:26 Комментировать (1)

ЦСКА объявил о начале сотрудничества с брендом LADA. Стороны подписали соответствующее соглашение, которое рассчитано на 2024 календарный год.

LADA будет иметь право на экспонирование автомобиля на домашнем стадионе ЦСКА во время проведения там игр. Кроме того, на стадионе будет размещаться реклама бренда. Отмечается, что ЦСКА и LADA будут устраивать совместные акции и активности.

Во вторник ЦСКА проведёт домашний матч против «Ростова» в рамках Кубка России. Игра стартует в 20:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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ЦСКА Москва
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12 Марта 2024 в 19:34
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