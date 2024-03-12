Шнапцев – о Юране: «Он всегда поможет, если к нему обратиться»

Молодой футболист «Пари НН» Максим Шнапцев порассуждал о главном тренере своей команды, бывшем футболисте Сергее Юране. И назвал главное положительное качество российского специалиста.

«Как человек Сергей Николаевич — очень важная личность в российском футболе, подход к каждому найдёт и подскажет, если нужно будет. Обратишься к нему за помощью - поможет. Мне он многое даёт», - говорит Шнапцев «Чемпионату».

Напомним, что «Пари НН» под руководством Юрана вопреки негативным прогнозам на начало сезона идёт в середине турнирной таблицы. На данный момент у команды девятое место и 28 очков, отставание от пятого места – всего лишь четыре балла.