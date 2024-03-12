​Камоцци оценил Сарри как кандидата для «Спартака»

Франко Камоцци, который в своё время работал в «Спартаке» советником, дал комментарий по поводу возможного приглашения московским клубом Маурицио Сарри.

Ранее появилась информация о том, что Сарри подал в отставку с поста главного тренера «Лацио» после четырёх поражений кряду.

«Не думаю, что Сарри является лучшим вариантом в качестве главного тренера «Спартака». Но я правда не понимаю, чего ждёт руководство красно-белых, чтобы уволить Абаскаля», - цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

В четверг, 14 марта, «Спартак» проведёт домашний матч Кубка России против «Оренбурга». Если же говорить о Премьер-лиге, то на текущий момент «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице.