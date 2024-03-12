«Сочи» обратился в ЭСК РФС по итогу матча с «Локомотивом»

В игре московского «Локомотива» и «Сочи» в воскресенье, 10 марта случился привлекший внимание эпизод. На 75-й минуте матча за агрессивное поведение был удалён форвард южан Серхио Кордова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник, клуб обратился в ЭСК и попросил разобрать эпизод с удалением футболиста. Главным рефери того матча был Сергей Чебан, который впервые в истории российского футбола объявил своё решение удалить Кордову по громкой связи.

Игра «Локо» и «Сочи», напомним, завершилась ничьей с боевым счётом – 2:2. «Сочи» не смог добиться победы и остался замыкать турнирную таблицу на 16 месте.