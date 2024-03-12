Мостовой: «Жорже не идёт ни в какое сравнение с Абаскалем»

Александр Мостовой, бывший игрок московского «Спартака» прокомментировал слухи, что связывают Артура Жорже, главного тренера «Браги» и московский «Спартак». Ранее сообщалось, что португалец можно заменить Гильермо Абаскаля на посту.

«Всегда буду на стороне футбольных людей. Артур Жорже в прошлом был футболистом – и это уже огромный плюс. Со случайным Абаскалем это ни в какое сравнение не идёт», - делится Мостовой для «Чемпионата».

Напомним, слухи о возможной отставке Абаскаля появились после того как в минувшие выходные «красно-белые» сенсационно уступили дома «Факелу» (0:2).