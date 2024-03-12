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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Григорян считает логичной возможную отставку Абаскаля

12 Марта 2024 • 17:59 Комментировать

Известный тренер Александр Григорян ответил на вопрос, будет ли логичным увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Это будет логично, если замена уже подготовлена. «Спартак» уже ни за что не будет бороться в этом сезоне. Если отставка произойдёт – она будет логичным завершением его работы», - цитирует Григоряна Metaratings.

Напомним, что в последнем матче Премьер-лиги «Спартак» сенсационно проиграл «Факелу» со счётом 0:2. По итогам двадцатого тура команда Гильермо Абаскаля опустилась с четвёртого места в турнирной таблице на шестое.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 14 марта – против «Оренбурга» на своём поле в Кубке России. «Красно-белым» нужно отыгрываться – в первом матче они проиграли 0:1.

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