Исаенко: «По тренировкам было заметно, что Олусегун не вписывался»

Экс-игрок «Краснодара» Олег Исаенко, выступающий за «Химки», поделился комментарием о своём бывшем одноклубнике Олакунле Олусегуне.

Защитник рассказал, что первое время нигерийцу было тяжело освоиться в команде.

— Даже по тренировкам было заметно, что Олусегун не вписывался. Он много ошибался и не брал игру на себя, не показывал лучшие качества, — цитирует Исаенко «Чемпионат».

Однако футболист отметил, что вся команда поддерживала и помогала Олусегуну, и теперь он вырос в хорошего игрока.

В текущем сезоне 21-летний Олусегун принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре результативные передачи.