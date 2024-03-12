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Исаенко: «По тренировкам было заметно, что Олусегун не вписывался»

12 Марта 2024 • 17:33 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Экс-игрок «Краснодара» Олег Исаенко, выступающий за «Химки», поделился комментарием о своём бывшем одноклубнике Олакунле Олусегуне.

Защитник рассказал, что первое время нигерийцу было тяжело освоиться в команде.

— Даже по тренировкам было заметно, что Олусегун не вписывался. Он много ошибался и не брал игру на себя, не показывал лучшие качества, — цитирует Исаенко «Чемпионат».

Однако футболист отметил, что вся команда поддерживала и помогала Олусегуну, и теперь он вырос в хорошего игрока.

В текущем сезоне 21-летний Олусегун принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре результативные передачи.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Олакунле Олусегун Олег Исаенко ещё теги

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