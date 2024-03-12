Дмитрий Васильев рассказал, кто в «Зените» отвечает за музыку в раздевалке

Молодой полузащитник питерского «Зенита» Дмитрий Васильев приоткрыл завесу тайны и рассказал, кто в его клубе ставит музыку из колонки в раздевалке команды.

«В команде Барриос отвечает за колонку. У меня сейчас в телефоне Friendly Thug 52 Ngg — такой питерский рэп», - делится Васильев в интервью порталу Sport24.

Ранее Васильев с восхищением высказался о том же самом Барриосе, который играет в «Зените» вот уже пятый год. По мнению Васильева, Барриоса можно назвать идеальным опорным полузащитником. Прежним клубом Вильмара до переезда в Питер был известный на весь мир аргентинский гранд – «Бока Хуниорс».