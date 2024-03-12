​Известный агент оценил вероятность назначения Жорже тренером «Спартака»

Известный агент из Португалии Паулу Барбоза оценил вероятность назначения главным тренером «Спартака» Артура Жорже. В настоящий момент этот специалист работает в «Браге».

«Назначение Артура Жорже в «Спартак» маловероятно», - сказал Барбоза, давая комментарий для «Спорт-Экспресса».

Барбоза также указал на тот факт, что Жорже является лишь начинающим тренером, у которого нет достаточного опыта.

«Не думаю, что Жорже – это тренер, который подходит красно-белым. «Спартак» – это большой клуб, а Артур – начинающий тренер. Московскому клубу нужен тренер с более серьёзными заслугами», - сказал Барбоза.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Главным тренером команды является Гильермо Абаскаль, который работает с командой с лета 2022 года.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в четверг, 14 марта, – против «Оренбурга» на своём поле в Кубке России.