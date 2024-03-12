Макарчук рассказал об интенсивных тренировках под руководством Морено

В декабре прошлого года «Сочи» обзавёлся новым главным тренером – им стал испанец Роберт Морено, ранее трудившийся в «Гранаде», «Монако» и сборной Испании. Артём Макарчук, левый защитник «Сочи» рассказал подробнее о тренировках под руководством Морено.

«У него более европейский подход, интенсивные тренировки. Когда разбираем соперника, он конкретно рассказывает про сильные и слабые стороны, дает новую информацию, нюансы, которые улучшают нашу игру», - делится Макарчук с Metaratings, добавляя, что в целом игроки «Сочи» его подход уловили.

Напомним, что «Сочи» в первых двух весенних турах РПЛ набрал два очка, сыграв вничью с «Балтикой» (0:0) и «Локомотивом» (2:2). Но этого не хватило клубу, чтобы покинуть злосчастное 16-е место таблицы. В 21 туре, который пройдёт через три недели, «Сочи» встретится с московским ЦСКА дома.