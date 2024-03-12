Дмитрий Васильев: «Барриос – идеал на позиции опорника»

Молодой полузащитник питерского «Зенита» Дмитрий Васильев назвал легионера своей команды, у которого он много чему может поучиться. Это Вильмар Барриос, колумбийский опорник «сине-бело-голубых».

«Как держит свою позицию и умеет читать игру, отбирпть, перехватывать – он идеал на позиции опорника. Везде успевает, но никогда не оставит зону перед центральными защитниками», - рассуждает Васильев для портала Sport24.

Молодой футболист добавил, что он сам иногда может упасть, свалиться, когда ситуация этого совсем не требует, а Барриос же всегда внимателен и понимает важность момента.