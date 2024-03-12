​Агент Николича отреагировал на слухи о «Спартаке»

Агент Деян Йоксимович, который работает с сербским тренером Марко Николичем, отреагировал на информацию о готовности специалиста принять «Спартак».

«Николич готов работать в «Спартаке»? Журналистам в России очень скучно. Без комментариев», - цитирует Йоксимовича Sport24.

Стоит напомнить, что ранее в России Марко Николич тренировал «Локомотив». В настоящий момент серб работает с командой «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Спартак» после двадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги занимает шестое место в турнирной таблице. Есть информация, что в клубе думают о замене Гильермо Абаскаля на другого тренера.

Раскрыта позиция «Спартака» по Николичу