​Карпину не звонят из Москвы

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, не отвлекают ли его звонки из московских клубов.

«Не отвлекают, не звонят», - сказал Карпин журналистам.

Стоит сказать, что в последние дни Валерия Карпина называют одним из кандидатов на должность главного тренера «Спартака». Этот пост может оставить Гильермо Абаскаль, на которого усилилось давление после поражения от «Факела» в двадцатом туре Премьер-лиги (0:2). «Красно-белые» сейчас располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.

В марте сборная России под руководством Карпина проведёт матчи против Сербии и Парагвая.

Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»