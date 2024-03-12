​Карпин ответил, деградируют ли игроки «Спартака»

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о деградации футболистов «Спартака».

«Деградация – слишком громко сказано. На каком-то этапе футболисты выглядят хуже, а на каком-то лучше. Сейчас некоторые игроки выглядят хуже», - сказал Карпин журналистам.

В окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) попали четыре футболиста «Спартака» - Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Антон Зиньковский и Данил Пруцев.

Отметим, что «Спартак» сейчас располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»