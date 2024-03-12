​Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Поговаривают, что Валерий Карпин может вернуться на пост главного тренера «Спартака», заменив Гильермо Абаскаля. Журналисты не упустили возможности задать Карпину вопрос по поводу информации из прессы.

«Я давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не ко мне вопрос», - таков был ответ Карпина.

В настоящий момент Валерий Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России. Во вторник вечером ростовчане проведут ответный матч против ЦСКА в рамках четвертьфинала национального кубка. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Добавим, что после двадцати туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

​В «Спартаке» сомневаются в кандидатуре Карпина по одной причине