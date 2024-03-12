​Известна сумма, которую «Спартак» выплатит Абаскалю при увольнении

Поговаривают, что в обозримом будущем Гильермо Абаскаль может покинуть должность главного тренера «Спартака», которую он занимает с лета 2022 года. При этом увольнение испанского специалиста для клуба не будет бесплатным.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», при увольнении «Спартак» заплатит Абаскалю примерно 1,8 миллиона евро. Такова заплата испанца в рамках действующего контракта, рассчитанного до конца сезона 2024/2025.

Напомним, что на выходных «Спартак» проиграл домашний матч Премьер-лиги против «Факела» со счётом 0:2. Игра проходила в «Лужниках». На текущий момент команда Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.