Григорян — о словах Ивича: «Для него не присуще проявление слабости»

Известный футбольный тренер Александр Григорян отреагировал на слова наставника «Краснодара» Владимира Ивича в адрес судей после поражения в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

По мнению Григоряна, такое поведение не присуще сербскому специалисту.

«Не похоже на него. У него репутация очень сильного человека и тренер он очень сильный по характеру. Для него не присуще проявление слабости», — приводит слова Григоряна Metaratings.

После поражения от «Ростова» «Краснодар» потерял лидерство в турнирной таблице РПЛ, уступив его «Зениту».

Напомним, сегодня, 12 марта, «быки» встретятся с «Химками» в матче 1/4 финала Кубка России (Пути регионов). Начало это игры запланировано на 18:00 по московскому времени.